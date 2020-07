Sheffield United-Everton 0-1

Il momento decisivo del match tra Everton e Sheffield United è arrivato ad inizio secondo tempo. Dopo che per un tempo aveva retto un equilibrio che però poteva spezzarsi da un momento all'altro, il sigillo di Richarlison al 46' è stato sufficiente per dare la vittoria all'Everton. Lo stallo del primo tempo non è durato e ovviamente la partita ha imboccato una nuova strada. Da una parte l'Everton ha provato a trovare il gol del doppio vantaggio che avrebbe comportato un finale di gara più tranquillo e rilassato, dall'altra parte però il Sheffield United voleva almeno tentare di imbastire azioni che potessero riportare la gara su una situazione di equilibrio. Le difese però hanno avuto la meglio con l'Everton che ha alla fine ha vinto 1-0. Oltre alla rete realizzata Sigurdsson e compagni hanno anche colpito un palo con Calvert-Lewin.



Da segnalare l’assist di Gylfi Sigurdsson, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila dell'Everton, Jordan Pickford è stato poco impegnato nel corso di tutto il match, grazie soprattutto ad una difesa che non ha concesso tiri verso lo specchio della porta.



Nella sconfitta del Sheffield United, Dean Henderson è stato chiamato in causa poche volte per gran parte della partita a parte il gol subito.



Nonostante la sconfitta, il Sheffield United ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (51%), ha effettuato più tiri (8-5), e ha battuto più calci d'angolo (7-1).



Negli ospiti da segnalare le prestazioni per numero di passaggi completati di Keane (61) e Djibril Sidibé (55). Per i padroni di casa, Jack O'Connell è stato il giocatore più preciso con 49 passaggi riusciti.



Dominic Calvert-Lewin nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Everton: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Sheffield United è stato Enda Stevens a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nell'Everton, il difensore Michael Keane è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (10) perdendone soltanto uno. L'attaccante Oliver McBurnie è stato invece il più efficace nelle fila del Sheffield United con 9 contrasti vinti a dispetto dei 18 effettuati in totale.





Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, C.Basham, J.O'Connell, J.Egan, O.Norwood (Cap.), B.Osborn, G.Baldock, S.Berge, E.Stevens, D.McGoldrick, O.McBurnie. All: Chris Wilder

A disposizione: L.Clarke, P.Jagielka, J.Robinson, J.Fleck, Kieron Freeman, J.Lundstram, R.Zivkovic, S.Moore, B.Sharp.

Cambi: B.Sharp <-> B.Osborn (60'), J.Fleck <-> O.McBurnie (60'), J.Lundstram <-> O.Norwood (69'), R.Zivkovic <-> C.Basham (83')



Everton (4-4-2 ): J.Pickford, M.Keane, L.Digne, J.Branthwaite, D.Sidibé, T.Davies, T.Walcott, André Gomes, G.Sigurdsson (Cap.), Richarlison, D.Calvert-Lewin. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: M.Stekelenburg , A.Gordon, S.Coleman, E.Simms, Bernard, A.Iwobi, L.Baines, João Virgínia, B.Baningime.

Cambi: A.Gordon <-> T.Walcott (84'), S.Coleman <-> G.Sigurdsson (88')



Reti: 46' Richarlison.

Ammonizioni: T.Davies, D.Calvert-Lewin, R.de Andrade, O.Norwood



Stadio: Bramall Lane

Arbitro: Stuart Attwell