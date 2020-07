Dei ladri hanno svaligiato la casa di Fabinho mentre il centrocampista brasiliano stava festeggiando il trionfo del Liverpool in Premier League. Portati via dei gioielli e un'auto, poi ritrovata a Wigan

Dalla gioia per i festeggiamenti per la vittoria della Premier League alla delusione per la spiacevole sorpresa al ritorno a casa. La notte dai due volti di Fabinho che, dopo aver celebrato con i suoi compagni di squadra il trionfo in campionato, ha ritrovato la sua abitazione completamente messa a soqquadro. Proprio in quelle ore, infatti, dei ladri sono entrati nella casa del 26enne centrocampista brasiliano svaligiandola. Su questo furto sta già indagando la polizia, che ha iniziato a lavorare sul caso subito dopo la denuncia del calciatore del Liverpool avvenuta nelle prime ore del mattino di giovedì 23 luglio.