Ancora una notte di festa a Liverpool per la vittoria della Premier League: dopo il 5-3 al Chelsea i ragazzi di Klopp hanno celebrato la conquista del titolo sollevando il trofeo ad Anfield, mentre fuori dallo stadio circa 200 tifosi - sfidando i divieti anti-Covid delle autorità - intonavano il loro celebre inno "You'll never walk alone", subito "imitati" da Salah e compagni

IL LIVERPOOL CANTA YOU'LL NEVER WALK ALONE: VIDEO