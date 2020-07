Premier 2020/2021, si parte il 12 settembre

Domenica l'ultimo atto della stagione di Premier League con gli ultimi verdetti ancora in bilico per l'Europa e la salvezza. Intanto sono state comunicate le date del prossimo campionato: al via il prossimo 12 settembre, ultimo atto il 23 maggio 2021

La Premier League ha comunicato le date della prossima stagione. La sfida al Liverpool, che ha conquistato il titolo dopo 30 anni, prenderà il via il 12 settembre con la prima giornata del campionato 2020/2021. La stagione terminerà il 23 maggio 2021. Ma l'attenzione dei tifosi è concentrata sull'ultima giornata della Premier 2019/2020, con le squadre che scenderanno in campo domenica per gli ultimi novanta minuti della stagione. Liverpool e Manchester City sono già qualificate alla prossima Champions League, mentre Manchester United e Chelsea proveranno a respingere l'assalto del Leicester per gli altri due posti nella massima competizione europea. Il Tottenham di Mourinho coltiva ancora la speranza Europa League, mentre in coda Aston Villa e Watford si giocheranno la salvezza.