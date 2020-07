Premier League arrivata a 90’ dal termine, spazio ai bilanci e idee chiare sul futuro. Carlo Ancelotti non ha dubbi sulla volontà di proseguire la sua avventura alla guida dell’Everton. "Mi sento parte di questo progetto che per me è iniziato a dicembre e che spero continui a lungo, non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera, mi piacerebbe poterlo fare qui: il Liverpool per arrivare al top ha impiegato 5 anni, l’Everton ha l’idea di costruire il nuovo stadio, ha l’ambizione di lottare per conquistare un posto in Europa. Mi piacerebbe fare parte di questo progetto a lungo", le parole dell’allenatore italiano a Sky Sport. "Essere apprezzato fa molto piacere e dà moltissima motivazione, ma allo stesso tempo ti dà anche molta responsabilità: sei apprezzato per quello che hai fatto, ma ti piacerebbe essere apprezzato per quello che andrai a fare. Questo è un po’ il mio obiettivo. Certamente farlo per delle persone che apprezzano quello che fai, che apprezzano come sei, è molto più stimolante", ha proseguito Ancelotti.