Una stagione da incorniciare quella di Adama Traorè , uno dei talenti emersi in questa edizione di Premier League: un concentrato di incredibile forza fisica e straordinaria velocità che gli ha permesso di realizzare 6 gol e 12 assist e di trascinare il Wolverhampton fino al settimo posto della classifica (con qualificazione in Europa League, in caso di non vittoria dell'Arsenal nella finale di FA Cup) e ai sedicesimi di Europa League, la cui gara di ritorno contro l'Olympiakos verrà giocata il prossimo 6 agosto (1-1 all'andata in Grecia). Doti naturali fuori dal comune che spesso hanno costretto gli avversari a usare le maniere forti per fermarlo e così, Adama Traorè, ha trovato una soluzione davvero originale per sfuggire ai particolari trattamenti dei difensori.

Dopo aver subito ben quattro lussazioni alle spalle in stagione a causa delle trattenute degli avversari, l'ultima volta a inizio luglio nella gara di Premier contro lo Sheffield United, Traorè ha deciso di cospargere le proprie braccia di olio per bambini. Questa soluzione rende il suo corpo molto più scivoloso e decisamente più difficile da trattenere per i difensori che lo affrontano. Un'idea, secondo quanto riportato dal Sun, che nasce per prevenire eventuali infortuni per un giocatore che ha dovuto saltare diverse partite in stagione a causa di problemi fisici. Dunque, il segreto di come Adama Traorè riesca a essere così inarrestabile è stato svelato: non solo una muscolatura eccezionale, accompagnata da una rapidità fuori dal comune, ma anche l'utilizzo di olio per sfuggire agli avversari come un'anguilla.