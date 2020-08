Il Fulham torna in Premier: battuto il Brentford

Ora la Premier League 2020-2021 è davvero completa. Dopo il Leeds del Loco Bielsa e il West Bromwich, è il Fulham l’ultima promossa dalla Championship. I Cottagers hanno battuto il Brentford nella finale dei playoff, dopo aver chiuso il campionato al quarto posto. In un Wembley senza tifosi, servono 30 minuti in più per scrivere l’ultimo verdetto della stagione. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari spunta fuori un protagonista: è Joe Bryan, che al 105’ porta in vantaggio i suoi con una punizione dalla trequarti. Al 117’ ha chiuso i conti in contropiede. Inutile, ma da registrare, il gol di Dalsgaard al 124’ che non è riuscito a evitare la sconfitta autore di una doppietta tra il 105’ e il 117’. Per il Fulham, dunque, centrata la missione promozione dopo un solo anno. E in Premier si tornerà a vedere la magia di Craven Cottage.