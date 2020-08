Il difensore dello United è stato in tribunale dopo l'arresto sull'isola di Mykonos in seguito a una rissa. Il pubblico ministero sta valutando tre accuse, fra cui la più grave è quella di tentata corruzione di un funzionario. Una nuova udienza è prevista nella giornata di martedì 25 agosto

Il capitano del Manchester United Harry Maguire si è dichiarato non colpevole delle accuse dopo essere comparso in tribunale a seguito del suo arresto sull'isola di Mykonos. Il difensore inglese, 27 anni, è stato arrestato giovedì sera a causa di una rissa con alcuni turisti all'esterno di un locale. Si trovava insieme ad altri due amici britannici, di 28 e 29 anni. La polizia ha spiegato che c'è stato un alterco e uno scambio di parole con gli ufficiali. Maguire e gli altri due uomini si sono quindi presentati nelle scorse ore davanti a un pubblico ministero nella vicina isola di Syros. Maguire è stato in tribunale per circa un'ora, negando tutte le accuse. Il processo è stato rinviato all'udienza di martedì. Tuttavia, i tre non sono obbligati a parteciparvi e sono liberi di tornare a casa. Il difensore ha lasciato il tribunale rifiutandosi di fare commenti o dichiarazioni sull'incidente.

Le accuse vedi anche Maguire fermato a Mykonos: rissa con dei turisti Come riporta Sky Sports, il pubblico ministero sta valutando tre accuse: aggressione aggravata, aggressione verbale e - la più grave - tentata corruzione di un funzionario. Ma non è chiaro quali di queste accuse riguardino nello specifico Maguire e quali i due amici coinvolti. Un comunicato diffuso venerdì pomeriggio dall'ufficio stampa della polizia ellenica recitava: "Gli agenti di polizia di pattuglia nella zona di Mykonos sono intervenuti e hanno normalizzato una disputa tra cittadini. Tuttavia, tre stranieri coinvolti nell'incidente si sono rivoltati contro di loro, insultando e colpendo un agente di polizia con pugni. I tre stranieri sono stati portati alla stazione di polizia di Mykonos, dove al loro arrivo hanno resistito con forza, spingendo e picchiando tre agenti di polizia. Uno dei detenuti ha poi cercato di offrire denaro in modo che il processo contro di loro non fosse completato".