Il capitano del Manchester United, in vacanza in Grecia, è stato fermato all'alba in seguito a una rissa fuori da un locale. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, avrebbe opposto resistenza agli agenti. Nota dello United: "Il club è al corrente dell'incidente, Maguire sta collaborando con le autorità greche"

Una vacanza in Grecia finita male per il capitano del Manchester United, Harry Maguire, fermato dalla polizia a Mykonos dopo essere stato coinvolto in una rissa. È successo alle prime ore dell’alba quando, come riferito dalla stampa locale, il difensore dei Red Devils è stato fermato all’esterno di un locale dove si trovava con alcuni amici, in seguito a una rissa con alcuni turisti.