Retroscena Mourinho: "Aurier, ho paura di te"

L'anticipazione del documentario "All or Nothing. Tottenham Hotspurs" rivela un gustoso dialogo fra l'allenatore portoghese e il giocatore che piace al Milan... CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

José Mourinho è sempre stato un personaggio schietto, una di quelle persone che tende sempre a dire quel che pensa anche in modo duro. Lo fa in pubblico e, evidentemente, anche tra le quattro mura dello spogliatoio con i suoi giocatori. Prima di una partita di Champions League giocata dal suo Tottenham contro l'Olympiacos, il destinatario delle sue critiche fu Serge Aurier. Lo 'Special One' gli disse di non fidarsi al 100% di lui: "Serge tu sei un difensore, ma io di te come difensore ho paura. Sei capace di causare un rigore di m**** con il VAR in qualsiasi momento. Quindi te lo dico chiaramente: ho paura di te", le parole di Mourinho al difensore. A svelare questo retroscena, un'anticipazione del nuovo documentario "All or Nothing: Tottenham Hotspurs".