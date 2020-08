Reina, cominciate le visite mediche

Visite mediche alla clinica Paideia per Pepe Reina, nuovo acquisto della Lazio. Il portiere è arrivato stamattina presto, intorno alle 8 e si sta sottoponendo alle visite di rito, terminate le quali arriverà il via libera per raggiungere il resto dei suoi nuovi compagni, in ritiro ad Auronzo di Cadore.