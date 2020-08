Condannato a 21 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa con la condizionale, il capitano del Manchester United è tornato sulla rissa con la polizia greca avvenuta a Mykonos dove si trovava in vacanza. "Non sento di dovermi scusare - ha detto alla BBC -, perché non ho fatto nulla di sbagliato. So cosa è successo quella notte, ero in preda al panico"

La giustizia greca lo ha condannato a 21 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa con la condizionale per i prossimi tre anni, ma Harry Maguire non ci sta. Il difensore e capitano del Manchester United, 27 anni, è tornato sull’episodio che lo ha coinvolto durante le vacanze a Mykonos e che lo ritenuto colpevole di condotta violenta, tentata corruzione e insulti. L’accusa nei suoi confronti era di aver provocato una rissa con la polizia greca, imputazione per la quale Maguire aveva subito annunciato il ricorso alla sentenza avanzato dai suoi legali. Insieme al calciatore erano stati condannati a 13 mesi il fratello Joe e l'amico che lo accompagnava. Secondo la loro ricostruzione, il taxi che li doveva portare in ospedale per curare la sorella Daisy 'narcotizzata' da una banda di albanesi avrebbe condotto il gruppo direttamente al posto di polizia, dove sarebbe nato il parapiglia. Una serata da incubo rivissuta nell'intervista alla BBC: "Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato. Non lo auguro a nessuno. Ovviamente la situazione ha reso le cose difficili per uno dei club più grandi del mondo, quindi mi dispiace aver messo in mezzo i tifosi e la società, ma non ho fatto nulla di sbagliato".