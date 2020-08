Un cambio a 30 secondi dalla fine: con il Community Shield destinato ad essere assegnato dal dischetto, Klopp manda in campo il giovane Brewster solo per calciare il rigore. A lasciargli il posto è Wijnaldum, decisivo con il suo errore dagli 11 metri un anno fa: ma la storia non cambia...

Ma al contrario : non è dato sapere infatti se Brewster sia noto nello spogliatoio Reds per la sua freddezza dal dischetto, di sicuro c’è che chi gli cede il posto, Wijnaldum, era stato decisivo con il suo errore proprio nella scorsa edizione del Community Shield, persa contro il Manchester City.

Brewster come Wijnaldum

Basterebbe non inserirlo nella lista dei cinque candidati alla “lotteria”, direte voi. Ed è qui, allora, che probabilmente interviene la scaramanzia: meglio che Wijnaldum guardi dalla panchina. A chi ne raccoglie il testimone, però, non va molto meglio. Vuoi la pressione per il fatto di essere entrato, in sostanza, solo per calciare un rigore, vuoi che, magari, Brewster non è così infallibile dal dischetto come Klopp pensava di farci credere, il suo tiro si stampa potente e centrale sulla traversa.

Sarà l’errore decisivo, l’unico della serie, così come lo era stato un anno fa per Wijnaldum. Il Liverpool, per il secondo anno di fila, vede sfuggire il primo titolo stagionale dal dischetto. Dovesse capitare l’occasione anche il prossimo anno, i cambi a pochi secondi dalla fine forse saranno due…