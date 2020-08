Primo appuntamento ufficiale per la stagione 2020/2021 in Inghilterra. A Wembley si sfidano il Liverpool, vincitore della scorsa Premier League, e l'Arsenal che ha conquistato l'FA Cup. Arteta senza il nuovo acquisto Willian ma con Aubameyang, tanti assenti per Klopp che si affida al tridente stellare. Dopo 7' vantaggio di Van Dijk annullato per fuorigioco