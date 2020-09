Marcelo Bielsa non smentisce il suo credo. Dopo la spettacolare vittoria del suo Leeds sul Fulham 4-3 l’allenatore argentino ha ribadito uno dei punti cardine del suo calcio: "Perché non abbiamo difeso il vantaggio sul 4-1? Il risultato non si conserva difendendo vicino alla propria area di rigore ma continuando ad attaccare – ha spiegato -. È un errore pensare di mantenere il risultato facendo il contrario di ciò che hai fatto per ottenerlo"

VIDEO. LA LEZIONE DI BIELSA IN CONFERENZA