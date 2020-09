Caos Covid al West Ham: Moyes cacciato da stadio

Immediatamente dopo aver saputo della positività, l'allenatore e i due giocatori sono stati isolati in tre stanze differenti e poi hanno lasciato lo stadio. Ora dovranno attenersi ai protocolli in vigore che prevedono l'autoisolamento per 10 giorni. I tre salteranno certamente la gara del prossimo 27 settembre contro il Wolverhampton. Naturalmente al West Ham, che ha comunque vinto il match 5-1, è scattato l'allarme e tutti i giocatori verranno sottoposti a nuovo tampone nelle prossime ore per accertare la presenza o meno di altri casi.