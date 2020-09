Bielsa, vittoria storica nel derby. Mou, che beffa

Sheffield United-Leeds United 0-1 (highlights)

88' Bamford



SHEFFIELD (3-5-2): Ramsdale; Basham, Ampadu, Robinson; Baldock, Lundstram (64' Norwood), Berge, Osborn, Stevens; McGoldrick (74' McBurnie), Burke (74' Sharp). All.: Wilder.





LEEDS (4-3-3): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Phillips, Klich, Roberts (46' Rodrigo); Costa (66' Poveda), Harrison, Bamford. All.: Bielsa.



Festeggiano il Loco e il Leeds di Radrizzani: 1-0 sul campo dello Sheffield e seconda vittoria nelle prime tre giornate. Stavolta niente fuochi d'artificio (le precedenti due gare del Leeds erano finite 4-3), gara bella, ma risolta solo al fotofinish. Il match winner è Patrick Bamford, al terzo gol in tre partite e questa volta sotto gli occhi del Ct Southgate. La squadra di Wilder, rivelazione della scorsa stagione rimane invece ferma al palo e ancora senza gol all'attivo. Il Leeds vince dunque il derby dello Yorhshire dopo 26 anni di attesa. L'ultimo successo in trasferta nella massima serie mancava dal 2004. Insomma, una giornata storica a tutti gli effetti. Protagonisti i due portieri, Ramsdale da una parte (bravo su Dallas, Costa e su Poveda) e Meslier dall'altra (miracoloso su Lundstram, Stevens e Baldock). Oltre, ovviamente, al match winner Bamford, decisivo con il suo colpo di testa.

25' Lucas (T), 97' Wilson (N)

Tottenham (4-2-3-1) Lloris; Doherty, D. Sanchez, Dier, B. Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas (79' Lamela), Lo Celso (77' Ndombelè), Son (46' Bergwijn); Kane. All. Mourinho

Newcastle (5-4-1) Darlow; Ritchie (69' Lewis), Federico Fernandez, Lascelles, Hayden, Manquillo; Joelinton, Hendrick (74' Murphy), Shelvey, Almiron (77' Carrol); Wilson. All. Bruce

Che beffa per Josè Mourinho, che vede il suo Tottenham raggiunto al 97' dal Newcastle. Il gol all'ultimo secondo di Wilson rovina il pomeriggio degli Spurs che, sotto gli occhi di Bale - ancora in tribuna - non vanno oltre l' 1-1 e non riescono a concedere il bis dopo il successo di Southampton. Ad illudere la squadra di casa è al 25' Lucas, bravo a farsi trovare pronto in area sul secondo palo sugli sviluppi di un cross da parte di Kane dalla corsia opposta. Altro assist dunque per la punta inglese, che ne aveva fatti tre per Son nella giornata precedente. Il Tottenham però si distrae nel finale, quando Dier tocca la palla con il braccio. L'arbitro rivede l'azione al Var e concede il calcio di rigore, trasformato da Wilson.