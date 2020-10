Salah salva un senzatetto dai teppisti. FOTO

Eroe per i suoi tifosi in campo e ora anche fuori. Mohamed Salah fa parlare di sè in Inghilterra e non per i suoi gol. L'attaccante egiziano ha infatti salvato un senzatetto dalle offese di alcuni teppisti e ha poi regalato all'uomo dei soldi. Un gesto ripreso dalle telecamere a circuito chiuso di una stazione di servizio distante poche centinaia di metri da Anfield Road, casa del Liverpool.

"Potrebbe succedere anche a voi"

I fatti risalgono alla tarda serata di lunedì 28 settembre. Dopo la vittoria per 3-1 del Liverpool sull'Arsenal ad Anfield, Salah si era fermato con la sua Bentley nella stazione per un rifornimento. Una volta sul posto, però, il giocatore si è accorto che un gruppo di uomini stava prendendo in giro David Craig, 50enne senza fissa dimora da circa 6 anni che spesso dorme nei pressi dello stadio del Liverpool. Salah non ci ha pensato su ed è intervenuto per difendere l'uomo dal gruppo di ragazzi che lo stavano prendendo in giro. A raccontarlo è lo stesso Craig: "Quei ragazzi ni chiedevano perché stessi lì a mendicare e mi dicevano di trovarmi un lavoro - le sue parole riportate dal Sun - così Salah s si è rivolto a loro e ha detto: 'Potrebbe succedere la stessa cosa a voi tra qualche anno'. Mo è stato meraviglioso quanto lo è stato il Liverpool in campo". Il cuore d'oro di Salah è però andato oltre: l'attaccante ha donato 100 sterline al senzatetto, che lo ha definito "una vera leggenda. Io sono un suo tifoso - le parole di Craig - ma adesso ai miei occhi è un eroe anche nella vita reale". Non è il primo bel gol fuori dal campo di Salah: in patria la stella dei Reds due anni fa aveva finanziato la costruzione di un centro medico e una scuola per ragazze.