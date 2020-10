8/22

COSÌ IN EUROPA - Prima sfida in Champions contro il Liverpool per l'Atalanta, che conta quattro precedenti contro un’avversaria inglese in competizioni europee: due successi in Europa League nel 2017-18 contro l’Everton, mentre aveva registrato una sconfitta esterna e un pareggio interno la scorsa stagione in Champions League contro il Manchester City. Con 6 Coppe Campioni/Champions League (come il Bayern) solo Milan e Real hanno fatto meglio nella storia della competizione dei reds, campioni l'ultima volta nel non lontano 2019.