Il City torna a vincere, Arsenal ko. Pari Chelsea

Non accorcia in classifica, il Chelsea , sull'Everton capolista. La squadra di Frank Lampard si fa rimontare due volte dal Southampton , che nel finale trova il 3-3. Avvio ottimo, per i Blues, con la doppietta di Werner nella prima mezzora. Ings accorcia poco prima dell'intervallo, mentre all'ora di gioco è il compagno di reparto Adams a pareggiare i conti. L'equilibrio dura soltanto due minuti, prima che Havertz non riporti avanti il Chelsea. Rovina la festa Vestergaard , che in pieno recupero trova la rete che frena la rincorsa alla vetta dei Blues.

15' e 28' Werner (C), 43' Ings (S), 57' Adams (S), 59' Havertz (C), 90+2' Vestergaard (S)

MANCHESTER CITY-ARSENAL: 1-0



23’ Sterling (C)

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Ake, Dias, Cancelo; Rodrigo, Bernardo Silva, Foden (88’ Fernandinho); Aguero (64’ Gundogan), Sterling, Mahrez. A disposizione: Steffen, Stones, Torres, Delap, Garcia. Allenatore: Guardiola

Arsenal (3-4-3): Leno; David Luiz, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe (82’ Nketiah), Aubameyang, Willian (68’ Lacazette). A disposizione: Runarsson, Maitland-Niles, Partey, Elneny, Allenatore: Arteta.

Una rete di Raheem Sterling al 23’ del primo tempo regala al Manchester City tre importantissimi punti nella sfida contro l’Arsenal, in uno dei big match della 5^ giornata di Premier League. Sfida intensa e ricca di emozioni, nonostante una sola rete realizzata nel corso di tutto il match. Decisivo dunque il gol di Sterling, con la squadra allenata da Pep Guardiola che centra un nuovo successo, il secondo in quattro gare fino a questo momento disputate. Il City ora è decimo in classifica con sette punti, a -6 dalla capolista Everton e a -3 dal Liverpool, ma con una partita in meno. L'Arsenal invece è quinto con nove punti (5 le gare disputate) dopo la seconda sconfitta in Premier in questa stagione.