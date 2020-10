Petr Cech potrebbe tornare a difendere i pali del Chelsea a 38 anni, a un anno dal suo ritiro dal calcio. Il portiere – che dopo il ritiro aveva iniziato la sua carriera nell’hockey su ghiaccio con i Guildford Phoenix, oltre a essere consulente tecnico del club di Roman Abramovich – è stato inserito nella lista Premier League del Chelsea di questa stagione con il ruolo di emergency goalkeeper, “portiere d’emergenza”. Una decisione dettata dall’incertezza legata al diffondersi del Covid-19 che in alcuni casi ha decimato le rose di diversi club in tutto il mondo. Una scelta precauzionale quella del Chelsea, come spiegato dal club stesso: "Petr Cech è stato incluso nella rosa come copertura del portiere di emergenza. Questo è un passo precauzionale a causa delle condizioni senza precedenti attualmente causate dalla crisi del Covid-19. Assume una posizione come giocatore senza contratto".