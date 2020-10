Ormai fuori dai piani di Arteta nell’Arsenal, Mesut Ozil è riuscito comunque a ritagliarsi una serata da protagonista. Non sul campo (che in questa stagione non ha ancora visto, essendo fuori dalle liste), ma sui social, proprio durante la partita di Europa League dei suoi compagni, impegnati contro il Rapid Vienna.



Un’attività frenetica, quella del tedesco in versione “social media manager”, che dal suo profilo Twitter ha lanciato sondaggi per votare il migliore in campo, e che non è passata inosservata. Eurosport ci ha scherzato su, sottolineandone le doti da “influencer” e proponendolo come nuovo responsabile social della Roma; e il club giallorosso ha prontamente risposto… con una stretta di mano social, dandogli il benvenuto in questo nuovo ruolo.