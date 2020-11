Il suo gol al debutto aveva regalato il primo punto al Fulham in trasferta dal ritorno in Premier League, nel pareggio per 1-1 contro lo Sheffield United alla quinta giornata, ma questa volta le cose sono andate decisamente in modo diverso. Ademola Lookman si è reso protagonista in negativo nel match esterno sul campo del West Ham, fallendo la possibilità di strappare un pari a tempo praticamente scaduto e dare continuità al bel successo di settimana scorsa sul West Bromwich. I ragazzi di Moyes sono passati in vantaggio nel primo minuto di recupero, grazie al gol di Soucek, ma al 98' un fallo ai danni di Cairney ha provocato un calcio di rigore, assegnato dopo la revisione al Var, a favore dei Cottagers.