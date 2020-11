Impresa del Chorley: che festa con Adele! VIDEO

Il club del Lancashire, che milita in National League North (sesto livello del calcio inglese) è riuscito nell'impresa di vincere in casa del Wigan (Serie B britannica), volando al secondo turno della FA Cup. Scatenati i giocatori nello spogliatoio sulle note di "Someone like you" della cantante Adele

Si fanno chiamare "Magpies", come i più celebrati colleghi del Newcastle. Ma loro - quelli del Chorley - militano soltanto nella National League North, il sesto livello del calcio inglese. Eppure anche loro hanno una storia, lunghissima per giunta: fondati nel 1875 come un club di rugby, presto "convertito" in football, nel 1883. Una storia che l'8 novembre del 2020 si arricchisce di un nuovo capitolo: i ragazzi di Jamie Vermiglio sono stati capaci di vincere in casa del Wigan - League One, la nostra Serie B - e volano al secondo turno della FA Cup. Eroe di giornata Connor Hall, che ha segnato il gol decisivo nei tempi supplementari (al 92'), regalando una gioia immensa a questa cittadina di poco più di 30mila abitanti. In realtà non è la prima volta che il Chorley compie un'impresa di questo tipo: si era già qualificata al 2° turno della Coppa nel 1986-87 e nel 1990-91, approdando addirittura alla semifinale dell'FA Trophy nel 1995-96, quando Adele Laurie Blue Adkins aveva appena 7 anni. Chi? Adele, la popstar londinese: è sulle note di "Someone like you" che Hall e soci hanno festeggiato la vittoria di Wigan, letteralmente scatenati!