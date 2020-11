Un bambino di 9 anni alla guida del Derby County? Il suo nome è Toby Hall e si definisce "un forte giocatore di FIFA in modalità allenatore". E, soprattutto, dopo l'esonero di Phillip Cocu, ha inviato nella sede del club inglese una lettera in cui si candida per la panchina. Il piccolo Toby contenderà il ruolo di allenatore a... Wayne Rooney. Già, perché l'attaccante inglese è tornato in patria lo scorso gennaio per ricoprire il ruolo di giocatore e anche di collaboratore tecnico. In attesa del nuovo allenatore, Rooney è alla guida della squadra. Toby Hall, però, sogna di prendere il suo posto e si è presentato ufficialmente al club inglese: "Vorrei candidarmi per essere il nuovo allenatore. Gioco molto a calcio e sono molto bravo", le sue parole. Il modulo? Toby si presenta con un rivoluzionario 1-3-3-2-1 che, evidentemente, gli sta dando grosse soddisfazioni a FIFA. La lettera si conclude con un'ultima offerta che il piccolo tifoso di 9 anni ha portato alla società: "Mia nonna potrà lavare le divise dei giocatori". Come rifiutare una candidatura così?