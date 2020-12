Come da tradizione, il calcio in Inghilterra non si ferma mai, nemmeno durante le feste natalizie, con il classico “Boxing Day” di Santo Stefano in Premier League. Saranno due i turni del campionato inglese spalmati tra il 26 e il 30 dicembre, per 20 partite complessive (10 per ogni giornata), da seguire live su Sky, in streaming su NOW TV e anche grazie a “Diretta Gol” in onda il 30 dicembre per le partite delle ore 19.



Quattro le sfide proposte live anche in 4K HDR con Sky Q satellite, compresi due big-match come il derby londinese Chelsea-Arsenal e Leicester-Manchester United, entrambi a Santo Stefano. Ad accompagnare queste giornate natalizie di Premier League anche gli studi pre e post partita in compagnia di Federica Lodi e dei suoi ospiti.



Rimanendo in ambito britannico, Santo Stefano e fine anno in campo anche in Scozia, con la Scottish Premiership. Come in Inghilterra, doppio turno per il campionato scozzese, con due partite in onda su Sky, una per ogni giornata.