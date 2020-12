Barnes risponde a Zaha, Palace-Leicester 1-1

CRYSTAL PALACE-LEICESTER 1-1

58' Zaha (C), 83' Barnes (L)

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Clyne, Kouyate, Tomkins, Mitchell; Townsend, Milivojevic, Riedewald (74' McArthur), Schlupp (84' Ayew); Benteke, Zaha. All. Hodgson

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Justin, Amartey, Evans, Thomas; Choudhoury (57' Tielemans), Mendy; Perez, Praet (66' Vardy), Barnes; Iheanacho (72' Gray). All. Rodgers

Ammoniti: Choudhoury

Dopo il 2-2 casalingo contro il Manchester United, il Leicester rallenta ancora la sua corsa verso la vetta della classifica. A fermare le Foxes, questa volta, è il Crystal Palace bisognoso di punti per non sprofondare nei bassifondi della classifica. A Selhurst Park primo tempo molto equilibrato con l'opportunità, per il Leicester, di passare in vantaggio su calcio di rigore al 19'. Chance fallita da Iheanacho. Scampato il pericolo, il Crystal Palace è riuscito a rendersi pericoloso ma senza trovare la rete del vantaggio. A inizio ripresa, il Palace ha trovato la rete del vantaggio con il suo uomi migliore, Wilfried Zaha. Scosso dalla rete dei padroni di casa, il Leicester ha cominciato a macinare gioco e Rodgers ha inserito Tielemans, Vardy e Gray per dare nuova spinta alla sua squadra. Il gol del pari è arrivato all'83' grazie a Barnes che ha sfruttato al massimo un assist di Evans. Alla fine l'1-1 è il risultato più giusto. Il Leicester sale a quota 29 punti ed è momentaneamente secondo con l'Everton (che non giocherà la gara in programma stasera contro il City per le positività al COVID riscontrate nella squadra di Guardiola). Il Palace va a quota 19.