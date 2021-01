Premier League, il calendario della 19^ giornata

Tra sabato 16 e lunedì 18 gennaio, tutti in campo, o quasi, in Inghilterra per la 19^ giornata di Premier League. A parte Aston Villa-Everton, rinviata, su Sky sarà possibile seguire tutte le 9 partite in programma, anche in streaming su NOW TV. Se nel nostro paese il “Derby d’Italia” viene considerato Inter-Juventus, in Inghilterra è Liverpool-Manchester United, curiosamente entrambi in programma domenica. Proprio questo sarà il big-match di giornata in Premier, una supersfida che metterà di fronte prima e seconda in classifica: lo United, che sembra tornato ai massimi livelli, capolista con 36 punti, e i campioni in carica del Liverpool, staccati di 3 lunghezze. Sarà lo stadio di Anfield a ospitare questa sfida attesissima. Alle spalle delle prime due ci sono, entrambe con 32 punti, il Manchester City che, sempre domenica, riceverà la visita del Crystal Palace, e il Leicester, in casa contro il Southampton. In cerca di punti per tornare in corsa Champions, il Chelsea, nono a quota 26, sabato sarà impegnato nell’ennesimo derby di Londra, in casa di un Fulham che sembra destinato a dover lottare fino alla fine per non retrocedere e attualmente terz’ultimo.