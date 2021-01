Michael Owen, il ragazzo prodigio. L'intervista

Owen, intervistato da Federico Zancan per questo speciale, ripercorre le tappe della sua parabola calcistica, l’ascesa fulminante, i gol più belli ma anche i rimpianti per quella che sarebbe potuta la sua carriera, senza gli infortuni. In onda da oggi sui canali Sky Sport e disponibile on demand

L’arrivo di Michael Owen sullo scenario del calcio mondiale di fine anni ‘90 fu squassante. Un’apparizione. Volto e fisico da bambino ma in campo, quando partiva, non lo prendeva nessuno. Un talento abbagliante, quello del Boy Wonder del calcio inglese. Lascia il segno subito, capocannoniere della Premier League con il Liverpool a 19 anni. Nel Mondiale francese del 1998 il mondo del calcio si stropiccia gli occhi: è nato un fenomeno. Owen fa sognare gli inglesi, la nazionale di Hoddle è fortissima, ma si ferma in una partita stregata con l’Argentina, ai rigori, a Saint-Étienne negli ottavi di finale, dopo uno strepitoso gol di Micheal. L’ascesa di Owen però continua: nel 2001 a 22 anni vince il Pallone d’Oro, a coronare un’annata in cui il suo Liverpool conquista 5 trofei, tutti quelli che si potevano vincere, Premier League a parte. Quella Owen la vincerà anni dopo, con il Manchester United di Ferguson, in seguito all’esperienza con il Real Madrid nell’era dei Galácticos e dopo un tormentato ritorno in patria a Newcastle, quando però il fisico ha già iniziato a scricchiolare.

Già, perché la velocità supersonica di Owen è anche il suo limite: il corpo non regge, il terribile infortunio al ginocchio del Mondiale del 2006 è il primo di tanti guai fisici che fanno deragliare una carriera altrimenti potenzialmente strepitosa. Micheal Owen oggi fa il commentatore televisivo e ripercorre le tappe della sua parabola calcistica, l’ascesa fulminante, i gol più belli ma anche i rimpianti per quella che sarebbe potuta la sua carriera, senza gli infortuni.

