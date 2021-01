La formazione allenata da Pep Guardiola completa, almeno momentaneamente, la propria rincorsa al primo posto: City in vetta, in attesa dei risultati di Manchester United e Leicester. Importanti successi per Arsenal e West Ham, che scala la classifica e si porta in quarta posizione. Bene anche il Leeds, 1-2 sul campo del Newcastle

Il Manchester City travolge per 5-0 il West Bromwich Albion e completa, almeno momentaneamente, la sua rincorsa al primo posto in classifica: la squadra di Pep Guardiola vola infatti in vetta, in attesa di scoprire i risultati di Manchester United e Leicester, entrambe impegnate mercoledì rispettivamente contro Sheffield United ed Everton. Partita mai in discussione al "The Hawthorns", con gli ospiti che indirizzano la partita sui binari giusti nei primi 45 minuti: Cancelo, Mahrez e la doppietta di Gundogan permettono infatti al City di andare all'intervallo in vantaggio di 4 gol. A rendere ancora più rotondo il risultato nella ripresa sarà Sterling. Importante vittoria in ottica posizioni europee anche per l'Arsenal, che batte 1-3 il Southampton e lo scavalca in classifica. Continua a scalare posizioni invece il West Ham, che vince 3-2 sul campo Crystal Palace e in attesa degli altri risultati si posiziona al quarto posto. Martedì positivo anche per il Leeds, che passa 2-1 a "St.James Park" contro il Newcastle.