Premier League, calendario e orari 20^ giornata

Tra quest'oggi, martedì 26, e giovedì 28 gennaio, si torna in campo in Inghilterra per la 20^ giornata di Premier League. Tutte le partite in programma in onda in diretta su Sky, anche in streaming su NOW TV. Il big match di questo turno è a Londra, dove giovedì 28 si troveranno di fronte il Tottenham di Mourinho, quinto con 23 punti e una partita da recuperare, e i campioni in carica del Liverpool, reduci dall’eliminazione in FA Cup per mano del Manchester United: la squadra di Klopp è attualmente quarta a quota 34. Per il Manchester United, capolista della Premier in solitaria con 40 punti, sfida casalinga mercoledì 27 contro un altro United, lo Sheffield, ultimo con 5. Subito dietro ai Red Devils, il Manchester City e il Leicester, appaiate a quota 38, entrambe in trasferta, rispettivamente martedì 26 e mercoledì 27 contro West Bromwich e Everton. Nonostante il passaggio del turno in FA Cup, il Chelsea non avrà in panchina mercoledì Frank Lampard, esonerato ufficialmente dal club londinese: impegno casalingo per i Blues, noni in classifica con 29 punti, che a Stamford Bridge affronteranno il Wolverhampton. Per tutti gli incontri sarà sempre attivo lo Sky Virtual Audio, l'opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Mercoledì 27, inoltre, appuntamento anche con la Scottish Premiership, con in campo la lanciatissima capolista Rangers, prima in classica con 69 punti, alla quale bastano due vittorie per conquistare il titolo. Per la squadra di Glasgow, trasferta in casa dell'Hibernian, quarto a quota 40, da seguire in differita alla mezzanotte di mercoledì. Si gioca per la 26^ giornata del campionato scozzese. Premier League e Scottish Premiership sono disponibili su Sky Go anche in HD.