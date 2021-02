22^ giornata, United e Arsenal in campo: guida tv

Tra martedì 26 e giovedì 4 febbraio, si torna in campo in Inghilterra per la 22^ giornata di Premier League. Tutte le partite in programma in onda su Sky, anche in streaming su NOW TV. Big-match di questo turno a Londra, dove giovedì si troveranno di fronte i padroni di casa del Tottenham, e del Chelsea, appaiati in classifica con 33 punti, in un derby londinese atteso e molto sentito. Match live alle 21, anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Per Il Manchester City, capolista della Premier in solitaria con 44 punti, trasferta mercoledì in casa del Burnley, che naviga dei quartieri bassi della Premier con i suoi 22 punti e l’attuale 16mo posto. Tra le pretendenti al titolo, impegni casalinghi per il Manchester United, secondo con 41 punti, domani contro il Southampton, e per i campioni in carica del Liverpool, terzo a quota 40, che mercoledì a Anfield ospiterà il Brighton. Per tutti gli incontri sarà sempre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Oggi appuntamento anche con la Scottish Premiership, dominata dai Rangers, con in campo la l’altra squadra di Glasgow, il Celtic, attuale campione in carica, che andrà a far visita al Kilmarnock. In classifica, Celtic secondo con 49 punti, lontanissimo dai 72 dei Rangers, Kilmarnock nono a quota 24. Il match è valido per la 27^ giornata del campionato scozzese.