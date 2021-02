La 23^ giornata di Premier su Sky: guida tv

Tra sabato 6 e lunedì 8 febbraio, si torna in campo in Inghilterra per la 23^ giornata di Premier League. Tutte le partite in programma in onda su Sky, anche in streaming su NOW TV. Big-match di questo turno a Anfield, dove domenica si troveranno di fronte i padroni di casa del Liverpool e il Manchester City, ovvero, i campioni in carica e l’avversario al momento più indiziato alla successione dei ”Reds””sul trono di regina della Premier. Sfida importante soprattutto per gli uomini di Klopp, reduci dal clamoroso 0-1 casalingo con il Brighton e che accusano un ritardo in classifica di 7 lunghezze (47 punti per i “Citizens”, 40 per il Liverpool, attualmente quarto). In più, la squadra guidata da Guardiola deve ancora recuperare una partita. Match live alle 17.30, anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Il clou del sabato è Manchester United-Everton

Tra le inseguitrici, da segnalare anche la sfida di questa sera alle 21 all’Old Trafford tra il Manchester United, secondo con 44 punti, e l’Everton di Carlo Ancelotti che, sia pur tra alti e bassi, è sempre in corsa per un posto in Europa (settima posizione a quota 36, con due partite in meno). Anche questo match verrà proposto in diretta in 4K HDR con Sky Q Satellite. Trasferta insidiosa per il Leicester, terzo con 42 punti, impegnato domenica in casa del Wolverhampton, 14mo con 26. Apertura di giornata alle 13.30 con l’interessante Aston Villa-Arsenal, chiusura lunedì alle 21 con il “Monday Night” tra Leeds United e Crystal Palace. Appuntamento anche con la Scottish Premiership, dominata dai Rangers, a un passo dal titolo, in trasferta domenica sul campo del fanalino di coda Hamilton. Il match è valido per la 28^ giornata del campionato scozzese.