Ad Anfield il Liverpool quarto in classifica non può sbagliare se vuole avvicinarsi alla vetta: il City di Guardiola, invece, ha la chance di tagliare fuori quasi del tutto i campioni in carica dalla corsa al titolo. Klopp recupera Mané e lo schiera dal 1' nel tridente con Salah e Firmino; il nuovo acquisto Kabak in panchina. Guardiola lascia fuori Gabriel Jesus: in attacco c'è Foden. Diretta su Sky Sport Football. Disponibile su Sky Go, anche in HD