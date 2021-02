Un'altra "topica" di Alisson Becker condanna il Liverpool alla terza sconfitta di fila (serie negativa che per i Reds non si verificava dal 2014), stavolta in casa del Leicester. Una e mezza, in realtà: al 78', sull'1-0 per gli uomini di Klopp (Salah) l'estremo difensore viene ingannato dalla punizione di Maddison; due minuti più tardi il brasiliano si esibisce in un'uscita a dir poco avventata e complice anche un'incomprensione con Kabak regala a Vardy una palla da accompagnare docilmente a porta vuota. Un periodo nerissimo per l'ex portiere della Roma, protagonista in negativo anche nella debacle casalinga di domenica scorsa ad Anfield contro il Manchester City con due papere che avevano propiziato altrettanti gol (ancora in 3 minuti) degli uomini di Guardiola, evocando tra i tifosi dei Reds il "fantasma" di Karius nella finale di Champions del 2018, quando il tedesco consegnò - praticamente - con due clamorosi errori la Coppa al Real Madrid.