L'Inghilterra riapre ai tifosi, ok dal 17 maggio

Dal 17 maggio gli stadi in Inghilterra potrebbero ospitare nuovamente i tifosi. Lo ha annunciato il Parlamento inglese, che ha illustrato i prossimi passi delle riaperture dopo il lockdown dovuto alla pandemia. L’allentamento delle misure è favorito dall’ampia diffusione del vaccino nel Paese. Il ritorno del pubblico è incluso nel terzo step dei quattro previsti dal piano governativo e si concretizzerà se la situazione sanitaria continuerà a migliorare. Per quanto riguarda gli stadi saranno ammessi fino a 10mila spettatori, o il 25% della capienza della struttura. Il numero varierà quindi a seconda delle dimensioni. dell'impianto. L’ultima giornata di Premier League, in programma il 23 maggio, rivedrebbe quindi i tifosi sugli spalti. L'accesso parziale dei tifosi potrebbe anche essere consentito nella finale di FA Cup, in programma il 15 maggio (due giorni prima della data fissata per la riapertura). Anche molti eventi sportivi previsti durante l’estate - tra gli altri Wimbledon e il GP di Silverstone in Formula Uno - sperano di poter fare lo stesso.