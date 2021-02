Veneto crescono nuovamente ricoveri

Il bollettino ieri segnalava 1.062 nuovi positivi al virus in 24 ore (lunedì erano 509 casi), per un totale di 328.078 infetti dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 21 (9.742 il totale delle vittime). Il dato più negativo riguarda la ripresa dei ricoveri: in 24 ore 46 pazienti entrati nei normali reparti Covid (1.255 nel complesso), in crescita (+3) anche i malati in terapia intensiva (139). Un fatto che non avveniva dal primo gennaio scorso.