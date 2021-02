Il City non si ferma più. Altra vittoria e statistiche (già impressionanti) da ritoccare ulteriormente. Partiamo dal punteggio: 2-1 contro il West Ham di Moyes, in grande forma e - non a caso - attualmente tra le prime quattro della Premier. Guardiola vince coi difensori centrali. Nel primo tempo sblocca Ruben Dias, con un'incornata che vale anche l'undicesimo assist stagionale per De Bruyne (leader della classifica di Premier insieme a Kane). Poi il pari: il primo gol subito dal City all'Etihad in Premier dal 15 dicembre contro il West Brom, un'impenetrabilità casalinga che durava da più di due mesi e ben 629 minuti. Il gol lo segna Antonio su (involontario) assist dell'ex United Lingard, il cui tiro sporco diventa un passaggio vincente. Poi, nella ripresa, capolista ancora avanti. E ancora con un difensore centrale: Stones trova il gol da tre punti che vale anche la 14^ vittoria di fila in Premier e la 20^ contando tutte le competizioni. Dal 19 dicembre in poi il City ha solo vinto. Ora il record sempre più nel mirino: i citizens sono terzi assoluti per vittorie di fila contando tutte le competizioni (squadre dei top 5 campionati, dati Transfermarkt) nel XXI secolo. Meglio solo il Real del 2014 (con 22) e il Bayern del 2020 (con 23). Ma soprattutto un altro numero: 13, come i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, i rivali cittadini dello United che domenica se la vedranno col Chelsea.

MANCHESTER CITY-WEST HAM 2-1

30' Ruben Dias (C), 43' Antonio (WH), 68' Stones (MC)