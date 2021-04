Un primo passo per il ritorno alla normalità. In Inghilterra, in occasione della semifinale di Fa Cup tra Leicester e Southampton, i tifosi potranno tornare allo stadio. Per la partita in programma a Wembley il 18 aprile infatti, secondo quanto riporta Sky Sports UK, sarà garantito l'accesso a 4 mila spettatori. I biglietti non saranno venduti ai sostenitori delle due squadre, ma disponibile solo per i cittadini locali del quartiere di Brent. Un test sostenuto dal Governo di Boris Johnson (uno dei 14 'eventi pilota' previsti insieme alla finale di Fa Cup e di Carabao Cup) per analizzare l'andamento del contagio e studiare il modo migliore per aumentare gradualmente la possibilità di capienza all'interno degli impianti. L'obiettivo è quello di accogliere il maggior numero di spettatori in occasione della finale dell'Europeo, che si giocherà proprio a Wembley (l'ultima di 7 gare previste qui durante la manifestazione) tre settimane dopo la revoca delle restrizioni secondo il piano attuale. Difficile determinare quando sarà consentito l'ingresso a pieno regime, ma passo dopo passo si potrebbe attuare un progressivo aumento dei tifosi allo stadio.