"Le parole di Pogba? Non mi interessa niente di quello che ha detto. Mi interessa meno di niente. Anzi, non mi interessa affatto ". Un "dribbling" alla Mourinho, che non chiude del tutto la vicenda anche se in apparenza sembrerebbe volerlo fare, manifestando indifferenza e snobbando il suo ex giocatore.

La frecciata di Pogba

In realtà le parole di Pogba avrebbero ferito Mou, soprattutto nel passaggio in cui il francese lo metteva a confronto con il suo attuale allenatore, Solskjaer, che "non attacca mai i giocatori. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per la sua rosa, ma non li metterebbe mai da parte come se se non esistessero più, a differenza di Mourinho. Forse i suoi metodi funzionano meglio perché è più vicino ai giocatori".





“Per un periodo ho avuto un ottimo rapporto con José e tutti lo hanno visto. Ma poi arriva il giorno, magari proprio quello successivo, e non capisci cosa sia successo. Questa è la cosa strana che ho avuto con lui e non so nemmeno spiegarlo, perché non lo so nemmeno io”, aveva aggiunto Pogba.

"Kane ko? Fatemi essere ottimista"

A lasciare pensieroso Mourinho al termine della sfida con l'Everton, però, è stato soprattutto l'infortunio di Harry Kane, che ha lasciato il campo all'ultimo minuto e che ora rischia uno stop che sarebbe terribile per il Tottenham, in vista della volata per conquistare un posto in Europa e, soprattutto, della finale di Coppa di Lega contro il Manchester City. “È troppo presto per dire qualcosa. Ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine ovviamente perché ha sentito qualcosa, ma lasciatemi essere ottimista e credere che abbia tempo per recuperare", ha commentato Mourinho a caldo, per poi aggiungere: "Non so molto e non voglio alimentare speculazioni. Non so se qualcosa lo fermerà dal giocare la prossima partita o la finale. Credo che neanche lui lo sappia. Domani (oggi, ndr) vedremo come reagirà e avremo più dettagli. È ovvio che è un giocatore molto importante per noi. Entrambi i gol di Kane provenivano da cross, ma sono state grandi conclusioni. Due bei gol che non sono una sorpresa per chi lo vede tutti i giorni in allenamento".