Premier League, il calendario della 32^ giornata

Tra domani, venerdì 16, e giovedì 22 aprile, in Inghilterra si giocheranno nove delle dieci partite della 32^ giornata di Premier League, oltre a un recupero, valido per il 29° turno. In questa lunga giornata, spalmata su sette giorni, spicca la sfida di Liverpool tra due squadre che sperano ancora di centrare un posto in Europa, Everton e Tottenham, cioè Carlo Ancelotti contro José Mourinho. Il Tottenham sarà anche protagonista del recupero della 29ma giornata, che giocherà mercoledì 21 aprile a Londra contro il Southampton. In testa alla Premier c’è sempre il Manchester City, reduce dalla qualificazione alle semifinali di Champions League, ma anche dal clamoroso rovescio casalingo di sabato scorso, con il Leeds corsaro all’Ethiad. Il vantaggio sulla seconda è sempre rassicurante, +11 sui rivali cittadini del Manchester United, con gli uomini di Guardiola che hanno, però, una partita in più. I Citizens saranno in campo a Birmingham mercoledì prossimo, perché impegnati in questo weekend nelle semifinali di FA Cup; avversario l’Aston Villa, undicesimo con 44 punti.