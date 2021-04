United batte 3-1 il Burnley, la Premier si riapre?

In coda al pomeriggio di Old Trafford, il Manchester United porta a casa tre punti al termine di una sfida davvero tirata contro il Burnley. Vittoria che porta i Red Devils a -8 dal Manchester City capolista a sei turni dal termine del campionato e assicura a Pogba e compagni il terzo successo di fila in Premier League. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima parte di gara con lo United vicino al vantaggio con Rashford. Proprio Rashford in avvio di secondo tempo propizia il vantaggio: discesa sulla sinistra, palla in mezzo, Bruno Fernandes fa il velo per Greenwood che realizza l'1-0 con un bel tiro sul primo palo. Due minuti e il Burnley pareggia con un colpo di testa di Tarkowski, che beffa la difesa di casa su angolo di Westwood. Incassato il pareggio, lo United trova la forza per reagire nel finale: all’84' Greenwood parte in solitaria, salta un uomo e calcia a rete, con uhna deviazione che beffa Peacock-Farrell. Il punto esclamativo sul match lo mette Cavani , che al 93' conclude un rapido contropiede appoggiando in rete il passaggio di Van de Beek. Il Burnley rimane a +6 sul Fulham terzultimo ma con una gara in meno rispetto ai Cottagers.

59' rig. Maja (F), 90'+7 Nketiah (A)

ARSENAL (4-2-3-1): Ryan; Bellerin (68' Pepé), Holding, Gabriel, Xhaka; Elneny (68' Thomas Partey), Ceballos; Sakha, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette (70' Nketiah). All.: Arteta

FULHAM (4-4-2): Areola; Ola Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reid, Anguissa; Lemina; Lookman (69' Reed); Maha (77' Loftus-Cheek), Cavaleiro (84' Bryan). All.: Parker

Ammoniti: Andersen (F), Reid (F), Areola (F)

In uno dei tanti derby di Londra, Arsenal e Fulham portano a casa un punto a testa. Risultato fissato sul definitivo 1-1 all'Emirates Stadium al settimo minuto di recupero da Nketiah, bravo ad approfittare di un rimpallo con Andersen in area e concludere a rete, trovando il pareggio. Gol numero 3 in campionato per il 21enne, subentrato al 70' a Lacazette. A portare in vantaggio la formazione di Scott Parker era stato Maja, bravo a realizzare al 59' un calcio di rigore conquistato per un fallo in scivolata di Gabriel ai suoi danni. Emozioni concentrate nel secondo tempo, dopo una prima parte di gara che aveva visto i due portieri Ryan e Areola praticamente inoperosi. Gunners che salgono in nona posizione a 46 punti, Fulham che resta terzultimo a 27. Altre cinque le gare in calendario nei prossimi quattro giorni in Premier League: lunedì sera sarà tempo di Leeds-Liverpool mentre martedì sera c'è Chelsea-Brighton. Il City sarà in campo a Birmingham contro l'Aston Villa mercoledì prossimo, perché impegnati in questo weekend nelle semifinali di FA Cup. Nello stesso giorno il Tottenham sarà anche protagonista del recupero della 29ma giornata contro il Southampton. Chiusura giovedì sera alle 21 con Leicester-West Bromwich Albion.