Il Chelsea pareggia ma i tifosi esultano

CHELSEA-BRIGHTON 0-0

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Christensen, Zouma, Ruediger; James, Jorginho, Mount, Marcos Alonso (67' Hudson Odoi); Ziyech (77' Giroud), Havertz (67' Werner), Pulisic. All. Tuchel

BRIGHTON (3-5-2): Sanchez; White, Dunk, Webster; Veltman, Gross, Bissouma, MacAllister (74' Maupay), Burn; Trossard (60' Lallana), Welbeck (86' Moder). All. Potter

Ammoniti: Zouma, Jorginho, White

Espulso: White

Una partita di calcio da giocare per la squadra con l'obiettivo di mantenere il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e una partita al di fuori di Stamford Bridge dove i tifosi hanno inscenato la protesta contro la Superlega. Il Chelsea pareggia contro il Brighton al termine di una partita certamente condizionata dalle ultime notizie. La squadra di Tuchel non riesce ad avere la meglio di un Brighton che, dal canto suo, coglie un punto preziosissimo in chiave salvezza. Nemmeno negli ultimissimi minuti i Blues, con l'uomo in più per l'espulsione di Ben White sono stati in grado, in un assalto finale, di trovare una rete che avrebbe significato il sorpasso sul Leicester e che avrebbe tenuto a debita distanza un arrembante West Ham che, invece, resta incollato ai Blues a quota 55 punti. In realtà sono gli ospiti a recriminare per diverse occasioni create e non concretizzate ma soprattutto per il palo colpito da Welbeck.