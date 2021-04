Superlega, la condanna di 14 club di Premier

Non c’erano Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. C’erano invece le 14 squadre non coinvolte nella SuperLega. Alla presenza del CEO della Premier League Richard Masters, le squadre hanno discusso tutte le possibili iniziative per combattere il progetto. Alla fine hanno diramato un duro comunicato stampa: "La Premier League con a fianco la The FA (la federazione ndr), ha incontrato oggi le squadre per discutere le implicazioni immediate del progetto Super Lega. I 14 club al meeting hanno rigettato in modo unanime e vigoroso i piani per la competizione. La Premier League sta considerando ogni azione disponibile per evitare che possa progredire".