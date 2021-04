Un gol di vantaggio fino al 95’, poi il gol di Willock che ha fissato il risultato sull’1-1. I Reds perdono altri due punti importanti nella corsa verso il quarto posto, che vale la qualificazione in Champions per la prossima stagione, e Jurgen Klopp mostra realismo: "La regola del calcio è sfruttare le tue occasioni. Non l’abbiamo fatto ed è per questo che il Newcastle merita il suo punto"

Tante occasioni, un solo gol di vantaggio: dal 3’ (gol di Salah) al 95’ quando Willock ha trovato il pareggio. Il Liverpool spreca un’altra occasione nella caccia al quarto posto e l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, non la prende bene. "Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare in Champions League? È un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la meritiamo". I padroni di casa hanno tirato 22 volte, di cui nove in porta, senza riuscire a mettere al sicuro la vittoria. "La regola d'oro del calcio è sfruttare le tue occasioni – ha sottolineato Klopp -. È quello che non abbiamo fatto ed è per questo che il Newcastle merita il suo punto". Con 54 punti dopo 33 giornate, i Reds restano sesti. Il pareggio è una mezza beffa per il Liverpool, coinvolto inizialmente nel progetto Superlega e che ha visto in giornata reazioni contrapposte dei tifosi: dagli applausi a qualche protesta, soprattutto contro il proprietario americano del club.