Fulham retrocesso: il Burnley vince 2-0 a Londra

Il Fulham perde l'ultima opportunità per rimanere aggrappato alle speranze di salvezza. La sconfitta interna col Burnley infatti condanna la squadra di Parker alla retrocessione aritmetica in Championship. Ai Cottagers restano tre gare ancora da disputare ma il Southampton quartultimo è a dieci lunghezze di distanza e deve ancora scendere in campo per recuperare la sfida col Crystal Palace. Al 35' il Burnley passa in vantaggio: dopo la bella azione personale di Vydra, l'attaccante guadagna il fondo e mette al centro una palla arretrata sulla quale arriva puntuale Westwood per infilare a porta vuota. Il raddoppio arriva a fine primo tempo, quando Wood scarica un destro al volo dal limite dell'area all'incrocio. Al 70' Anguissa avrebbe l'opportunità di accorciare le distanze, ma il suo destro fortissimo trova soltanto la traversa. Pochi minuti dopo, Rodriguez da poco entrato si trova a tu per tu con Areola ma la sua conclusione è centrale.