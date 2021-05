L'allenatore inglese, 73 anni, ha annnunciato che le prossime due saranno le ultime partite alla guida del Crystal Palace: "Ci ho pensato a lungo e ho capito che è il momento migliore per lasciare". Hodgson termina la carriera in panchina dopo oltre 45 anni: si ricorda soprattutto per l'esperienza all'Inter, in Italia anche una breve parentesi all'Udinese Condividi:

Dopo 45 anni di carriera in panchina Roy Hodgson è pronto a dire basta. L'allenatore inglese, 73 anni, che in Italia ha anche allenato l'Inter in due occasioni e ha avuto una breve esperienza con l'Udinese, guiderà per le ultime due gare il Crystal Palace, club nel quale è arrivato nel 2017 conquistando sempre la salvezza in Premier League. Poi sarà il momento di lasciare e di dedicarsi a nuovi obiettivi. Ad annunciare il ritiro è stato lo stesso Hodgson nella conferenza prima del prossimo match di campionato del Palace, quello in programma mercoledì 19 maggio contro l'Arsenal. In quella occasione i tifosi avranno la possibilità di tornare a Selhurst Park e potranno dunque rendere omaggio all'allenatore, che nelle ultime quattro stagioni ha sempre mantenuto la squadra nella massima serie inglese.

"È il momento giusto per lasciare" Hodgson ha spiegato in maniera chiara il processo che lo ha spinto a prendere questa decisione: "Dopo aver allenato per circa 45 anni - ha detto il manager classe '47 -, ho capito che questo è il momento giusto per allontanarmi dal calcio ai massimi livelli. Queste due partite saranno quindi le mie ultime come allenatore del Crystal Palace. Queste ultime quattro stagioni al Palace hanno rappresentato un periodo particolarmente gratificante della mia vita e della mia carriera calcistica. Adesso, alla fine di un'altra stagione di successi, in cui ci siamo assicurati la permanenza in Premier League, sento che è il momento giusto per lasciare queste responsabilità. Nel corso della mia carriera ho ricevuto tanto sostegno da mia moglie e dalla mia famiglia, ho riflettuto su questa decisione per un po' di tempo e ora credo che sia il momento giusto per prenderla in considerazione e per vedere cosa mi riserverà il futuro".