Per Ibrahima Konaté il trasferimento al Liverpool è una gioia impossibile da trattenere. Anche a un mese dall'annuncio ufficiale. Pochi giorni dopo aver firmato per i Reds aveva detto: "Sono veramente felice di passare in un club così grande come il Liverpool. Questo è un momento davvero emozionante per me e per la mia famiglia. Non vedo l'ora di raggiungere i miei nuovi compagni e far parte di una delle migliori squadre al mondo". E nell'attesa, Konaté ha continuato a festeggiare questa nuova importante tappa della sua carriera in un modo decisamente particolare: in una story pubblicata sul suo profilo Instagram, è stato ripreso con un fumogeno rosso in mano e con le note di 'You'll never walk alone' in sottofondo. Visibile anche una bandiera del Liverpool nella terrazza dell'appartamento. È stato un modo per prendere le misure con l'acceso clima di Anfield che troverà a inizio campionato. Un nuovo messaggio per far capire quanto Konaté non veda l'ora di cominciare la sua nuova avventura con il Liverpool.