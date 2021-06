Pres. Tolosa: "Adli non vuole rinnovare"

Amine Adli, una delle idee del Milan per la trequarti, lascerà il Tolosa. Lo ha confermato lo stesso presidente del club francese: "Ho provato ad allungare il suo contratto, ci sono stati 12 o 13 incontri ma lui non vuole restare. Mi dispiace però si è comportato molto bene, va sottolineato. In questo momento ho molte chiamate, ma non ho offerte", ha detto. Il contratto di Adli con il Tolosa scadrà nell'estate del 2022.