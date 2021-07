Dopo l'annuncio da parte del Primo Ministro inglese sul termine di molte delle restrizioni anti-Covid a partire dal 19 luglio, la Premier League comunica il ritorno degli stadi al massimo della loro capienza per la prossima stagione: "Verrà garantita la sicurezza di tutti"

Una notizia che farà certamente felici i tifosi inglesi e gli appassionati di Premier League. Dopo l'annuncio del Primo Ministro inglese, Boris Johnson, circa la fine di molte delle restrizioni attuate per il contenimento del Covid a partire dal prossimo 19 luglio, compresa la possibilità del ritorno del pubblico negli stadi nella loro capacità massima, la Premier League ha pubblicato il seguente comunicato: "I tifosi ci sono molto mancati, dunque accogliamo con piacere l'annuncio del Governo e non vediamo l'ora che gli stadi siano di nuovo pieni nella stagione 2021-22". Ed ancora: "Continuiamo a lavorare con tutte le parti coinvolte e con le autorità pubbliche competenti affinché il ritorno alla piena capacità avvenga in modo da garantire la sicurezza di tutti".